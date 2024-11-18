Эксперт по макияжу рассказывает, как выбрать бальзам для губ по составу

Зимой уход за губами становится особенно важным, ведь холодный воздух может высушить и обветрить кожу. Топ-визажист и преподаватель по макияжу Ксения Бохо объяснила, какие компоненты в составе бальзама для губ могут гарантировать эффективную защиту и питание.
Она выделяет несколько ключевых ингредиентов, которые обязательно должны быть в составе хорошего бальзама: натуральные масла (миндальное, ши, жожоба), экстракты целебных растений (ромашка, календула, алоэ вера), витамины А и Е, пантенол и мед для заживления трещинок, а также SPF для защиты от ультрафиолетового излучения. Важным компонентом является растительный или пчелиный воск, который делает кожу губ упругой и эластичной.
Выбирая бальзам, важно ориентироваться не только на аромат и текстуру, но и на потребности вашей кожи. Правильный выбор поможет сохранить губы мягкими и увлажненными в любое время года.
Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ.
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