Эксперт по макияжу рассказывает, как выбрать бальзам для губ по составу

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой уход за губами становится особенно важным, ведь холодный воздух может высушить и обветрить кожу. Топ-визажист и преподаватель по макияжу Ксения Бохо объяснила, какие компоненты в составе бальзама для губ могут гарантировать эффективную защиту и питание.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Она выделяет несколько ключевых ингредиентов, которые обязательно должны быть в составе хорошего бальзама: натуральные масла (миндальное, ши, жожоба), экстракты целебных растений (ромашка, календула, алоэ вера), витамины А и Е, пантенол и мед для заживления трещинок, а также SPF для защиты от ультрафиолетового излучения. Важным компонентом является растительный или пчелиный воск, который делает кожу губ упругой и эластичной.

Выбирая бальзам, важно ориентироваться не только на аромат и текстуру, но и на потребности вашей кожи. Правильный выбор поможет сохранить губы мягкими и увлажненными в любое время года.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ.



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