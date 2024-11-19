Пластический хирург объяснил, как нужно худеть, чтобы не страдать от обвисшей кожи

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Заведующий отделением пластической хирургии клиники "Новые технологии", пластический хирург Алексей Игнатенко рассказал о нескольких правилах, которые помогут сохранить упругость кожи при похудении.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Первое правило — постепенное снижение веса, подчеркнул врач. Медленное и умеренное уменьшение массы тела позволит коже адаптироваться и избежать обвисания. Быстрое похудение может привести к потере упругости кожи.

Второе правило — поддержание тонуса мышц. Для этого нужно регулярно выполнять силовые упражнения, направленные на укрепление мышц.

Третье правило — правильное питание. Важно употреблять достаточное количество белка, витаминов и минералов, необходимых для здоровья кожи, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, следует пить много воды, делать массаж и использовать косметологические процедуры, такие как радиочастотный лифтинг, ультразвуковой лифтинг, лазерный лифтинг, ботокс, плазмотерапия и мезотерапия, заключил пластический хирург.

"Регулярный уход за кожей, использование увлажняющих средств, сывороток с витаминами и антиоксидантами помогает сохранить упругость и предотвратить провисание кожи", — добавил врач.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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