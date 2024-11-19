Стилист порекомендовал отказаться от пуховиков этой зимой: совсем уж прошлый век

Владислав Лисовец, известный эксперт в мире моды, поделился своими мыслями о модных тенденциях предстоящей зимы.
Эксперт утверждает, что вместо привычных и уже надоевших всем бесформенных пуховиков стоит обратить внимание на более элегантные утеплённые пальто, плащи, дублёнки и куртки с акцентом на талии.
"У нас вся верхняя одежда — силуэтная: это плечи, пальто, кожаные плащи утепленные, дубленки, но все с подчеркнутой талией, то есть весь силуэт у нас все равно становится более элегантным. Поэтому надоевшие уже всем и встречающиеся на каждом встречном пуховики уходят в прошлое", — сказал Лисовец.
В этом сезоне в моду возвращаются элегантность, брутальность и дерзость, поэтому силуэты должны быть чёткими, а длина — до середины колена или макси. Искусственные шубы также актуальны, так как они становятся классикой. Их стилист посоветовал выбирать цветные, но при этом не слишком яркие, довольно длинные, пишет Газета.Ru.
Обувь должна быть более элегантной, например, сапоги с квадратным или круглым носом на каблуке, добавил Лисовец.
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets».
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