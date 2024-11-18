Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить
Гинеколог перечислила продукты, которые нельзя есть беременным
Лужи, ямы и резкие остановки: как сохранить тормозную систему
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Физиотерапия — второе дыхание после травмы!
Бари Алибасов высказался о кончине 57-летнего Владимира Лёвкина
Аналитик: США стремятся усилить конфликт на Украине до прихода Трампа
23 ноября театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Почему магнитный полюс "спешит" к России и как это влияет на планету

Советский рецепт бальзама, который за 10 дней увеличит густоту ресниц

0:43
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты

  • масло касторовое;
  • репейное масло (без добавок);
  • масло виноградной косточки.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в равном количестве, например, можно взять по одной чайной ложке. Все тщательно перемешайте. Вымойте старый флакон от туши для ресниц при помощи горячей воды и средства для удаления макияжа и налейте в него получившееся масло. Такой флакон подойдет не только для хранения, но и для нанесения масла на ресницы.

Советский рецепт бальзама, который за 10 дней увеличит густоту ресниц
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

Еще можно наносить смесь масел при помощи ватной палочки. Тогда ее нужно налить в емкость с крышкой. При этом варианте хранения сложно регулировать расход масла.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Авто
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Скандал в научном сообществе: Трамп назначает Кеннеди главой минздрава Игорь Буккер Один год из жизни боярина-мученика Михаила Романова Сергей Лебедев Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Аналитик: США стремятся усилить конфликт на Украине до прихода Трампа
23 ноября театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Почему магнитный полюс "спешит" к России и как это влияет на планету
Вы не пожалеете: как закупаться онлайн перед Новым годом
В России стали больше пить алкоголь
Под Благовещенском в Амурской области появится логистический комплекс Wildberries
На Госуслугах запустили новый сервис "жизненная ситуация" для замены документов
Узнайте, почему изюм должен стать частью вашего рациона
Стресс подрывает здоровье детей: спорт как путь к решению проблемы
Советский рецепт бальзама, который за 10 дней увеличит густоту ресниц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.