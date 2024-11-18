Советский рецепт бальзама, который за 10 дней увеличит густоту ресниц

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Ингредиенты

масло касторовое;

репейное масло (без добавок);

масло виноградной косточки.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в равном количестве, например, можно взять по одной чайной ложке. Все тщательно перемешайте. Вымойте старый флакон от туши для ресниц при помощи горячей воды и средства для удаления макияжа и налейте в него получившееся масло. Такой флакон подойдет не только для хранения, но и для нанесения масла на ресницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

Еще можно наносить смесь масел при помощи ватной палочки. Тогда ее нужно налить в емкость с крышкой. При этом варианте хранения сложно регулировать расход масла.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.





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