Простой трюк в макияже, который визуально увеличит ваши губы

Если в макияже губ использовать светлый карандаш, то он придаст чёткий контур и визуально увеличит губы. При помощи такого подхода вы можете еще исправить асимметрию губ.
Для такого макияжа можно взять косметический карандаш бежевого или белого оттенка, консилер или даже хайлайтер. Еще подойдут перламутровые или матовые косметические средства. Выбирайте то, что вам по душе.
При нанесении светлого карандаша за контур губ вы сможете получить визуальное увеличение губ и красивый объем.
Нанесите светлую косметику по контуру губ, сделайте мягкую растушевку, которая будет немного выходить за контур, вы получите более мягкий и естественный эффект увеличения губ.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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