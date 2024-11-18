Простой трюк в макияже, который визуально увеличит ваши губы

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как увеличить губы макияжем

Если в макияже губ использовать светлый карандаш, то он придаст чёткий контур и визуально увеличит губы. При помощи такого подхода вы можете еще исправить асимметрию губ.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Для такого макияжа можно взять косметический карандаш бежевого или белого оттенка, консилер или даже хайлайтер. Еще подойдут перламутровые или матовые косметические средства. Выбирайте то, что вам по душе.

Выходя за контур

При нанесении светлого карандаша за контур губ вы сможете получить визуальное увеличение губ и красивый объем.

По контуру

Нанесите светлую косметику по контуру губ, сделайте мягкую растушевку, которая будет немного выходить за контур, вы получите более мягкий и естественный эффект увеличения губ.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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