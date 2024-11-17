Как сделать глаза ярче с помощью макияжа

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — это настоящее искусство, которое позволяет подчеркнуть достоинства внешности и создать выразительный образ. Одним из самых ярких акцентов в макияже являются глаза, и для их выделения визажист Ксения Бохо делится полезными советами. Используя принцип "комплементарности" цветов на цветовом круге, можно сделать глаза ярче и выразительнее.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Например, для синих глаз идеально подойдут оттенки оранжевого, для зеленых — красные и бордовые, а карие глаза лучше всего подчеркнут фиолетовые и синие оттенки. Для серых глаз рекомендуется избегать серых теней, а вместо них выбирать серебристые или перламутровые.

Также, чтобы усилить эффект, важно правильно использовать гелевые карандаши для нижней слизистой. Тщательно растушевав их, можно избежать "уменьшающего" эффекта и создать максимально выразительный взгляд. Применяя эти простые советы, можно значительно усилить природную красоту глаз и создать незабываемый образ.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.