Какие продукты помогают сохранить упругость и увлажнение кожи

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания здоровья и упругости кожи недостаточно только внешнего ухода. Важную роль в замедлении старения играет правильное питание, особенно продукты, содержащие минералы и витамины, необходимые коже. Диетолог Мирослава Зонченко делится топом продуктов для обезвоженной кожи.

Фото: freepik

В первую очередь — авокадо, которое богато витамином Е, антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, способствующими заживлению и защите от раздражений. Орехи, особенно грецкие, миндаль и семечки, являются отличным источником цинка, витамина Е и омега-3, которые положительно влияют на качество кожи.

Цитрусовые соки, несмотря на возможные ограничения при проблемах с желудком, помогают поддерживать эластичность кожи и стимулировать выработку коллагена. Зеленый чай является альтернативой кофе, так как не обезвоживает, а наоборот, благодаря антиоксидантам помогает бороться с воспалениями.

Огурцы, состоящие на 90% из воды, — это не только источник витаминов, но и кремния, который делает кожу упругой и увлажненной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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