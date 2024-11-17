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Какие продукты помогают сохранить упругость и увлажнение кожи

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Для поддержания здоровья и упругости кожи недостаточно только внешнего ухода. Важную роль в замедлении старения играет правильное питание, особенно продукты, содержащие минералы и витамины, необходимые коже. Диетолог Мирослава Зонченко делится топом продуктов для обезвоженной кожи.

Какие продукты помогают сохранить упругость и увлажнение кожи
Фото: freepik

В первую очередь — авокадо, которое богато витамином Е, антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, способствующими заживлению и защите от раздражений. Орехи, особенно грецкие, миндаль и семечки, являются отличным источником цинка, витамина Е и омега-3, которые положительно влияют на качество кожи.

Цитрусовые соки, несмотря на возможные ограничения при проблемах с желудком, помогают поддерживать эластичность кожи и стимулировать выработку коллагена. Зеленый чай является альтернативой кофе, так как не обезвоживает, а наоборот, благодаря антиоксидантам помогает бороться с воспалениями.

Огурцы, состоящие на 90% из воды, — это не только источник витаминов, но и кремния, который делает кожу упругой и увлажненной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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