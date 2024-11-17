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Правильное очищение кожи с помощью профессиональных техник и продуктов

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Очистка кожи — это не просто удаление макияжа, а целый процесс, требующий знаний и терпения. Косметолог Лиана Давыдова делится важными советами по эффективному очищению, основываясь на своем 12-летнем опыте. Первым шагом она рекомендует двойное очищение: сначала удаление макияжа, затем глубочайшее очищение кожи. Важно выбирать средства, подходящие для типа кожи, а лучше — использовать двухфазные продукты одного бренда для лучшего эффекта.

Правильное очищение кожи с помощью профессиональных техник и продуктов
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Далее Лиана советует провести паровую терапию, чтобы раскрыть поры перед очищением, но при этом не переусердствовать с температурой. Для мягкого очищения и отшелушивания кожи стоит использовать ферменты, такие как папаин и бромелайн, которые без раздражений удаляют омертвевшие клетки.

Также косметолог предупреждает о важности деликатного обращения с кожей, рекомендуя отказаться от грубых махровых полотенец и использовать одноразовые салфетки или ватные диски. В завершение — глиняные маски, которые очищают поры и подтягивают кожу, но должны наноситься с осторожностью, чтобы избежать обезвоживания.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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