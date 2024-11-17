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Как избавиться от жира на боках с помощью мобильности и подвижности

1:01
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Проблемные зоны с избыточным жировым слоем, такие как бока, ранее считались местами, которые нужно "заставлять работать" с помощью упражнений. Однако современные тренеры, такие как Виктория Лиманская из Reboot Fitness, подчеркивают важность работы с мобильностью и подвижностью этих областей. Бока могут возникать по нескольким причинам: неправильная осанка, гипермобильность суставов или гормональные изменения у женщин.

Как избавиться от жира на боках с помощью мобильности и подвижности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В первую очередь, тренировки должны быть направлены на улучшение осанки и восстановление скольжения тканей в проблемной области. Для этого подходят упражнения на мобильность и дыхание. Например, упражнения для увеличения амплитуды движений позвоночника и таза, а также динамичные движения в планке. Эти упражнения помогут не только улучшить гибкость и подвижность, но и способствуют нормализации кровообращения, что помогает избежать накопления жировой ткани в боках.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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