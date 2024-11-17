Почему после 25 кожа теряет упругость и как это исправить

Упругая кожа является признаком здоровья и молодости, но после 25 лет естественный процесс разрушения коллагена начинает ослаблять ее тургор. Для сохранения упругости кожи важен комплексный подход, включающий косметику, массаж и косметологические процедуры. Екатерина Иванчик, основатель fit&mediSpa Biosfera, делится рекомендациями для поддержания здоровья кожи.
Основные способы улучшения упругости кожи — это использование косметики с витамином С и ретиноидами, а также регулярные массажи, которые способствуют улучшению кровообращения и питанию тканей. Массаж может помочь при бугристости и рыхлости кожи, особенно на бедрах, ягодицах и плечах, улучшая визуальное восприятие кожи.
Для более серьезных проблем с упругостью кожи, таких как дряблость или провисание, требуются более интенсивные методы, включая инъекционные и аппаратные процедуры. Например, инъекционная коллагеностимуляция с препаратами на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция помогает восстанавливать упругость. Также эффективны методы, такие как радиочастотный и импульсный световой прогрев, а для более глубоких проблем — игольчатый RF.
Образ жизни играет важную роль в сохранении упругости кожи: необходимо избегать воздействия солнца, использовать солнцезащитные средства с минеральным фильтром, придерживаться сбалансированного питания и питьевого режима. Важно также заниматься спортом, который помогает поддерживать мышцы в тонусе и способствует нормализации гормонального баланса.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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