Как выбрать идеальный красный для новогодней вечеринки

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы выбрать идеальный красный оттенок для новогодней вечеринки, важно учитывать три ключевых характеристики цвета: его глубину, температуру и чистоту. Стилист Мария Красикова объясняет, что для яркой, контрастной внешности (темные волосы, светлые глаза) подходят насыщенные и чистые оттенки красного, такие как королевский или алый.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie Claire Korea, CC BY 3.0

Для более сбалансированных внешностей с темно-русыми волосами и светлыми глазами лучше выбрать более мягкие красные оттенки — герань, терракота, фуксия. Темные волосы и глаза предполагают более глубокие, насыщенные цвета, такие как бургунди или гранатовый. Важно также учитывать температуру красного: теплые оттенки (например, рыжие) идеально подойдут для рыжеволосых, а холодные (малина) — для седых.

Один из простых способов подобрать свой оттенок — примерить красный с молочным цветом. Если при этом ваше лицо выглядит ярче, цвет вам подходит. Насыщенность выбранного красного должна гармонировать с остальными элементами образа. Лучше избегать черного в сочетании с красным, заменив его на серый или шоколадный, а сочетание с молочным или карамельным даст наиболее интересный результат.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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