Как правильно носить помаду цвета бургунди в 2024 году

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Осенний макияж 2024 года не обходится без акцента на помаде оттенка бургунди, который стал главным трендом сезона. Этот глубокий винный цвет выглядит элегантно и дорого, идеально вписываясь в осенне-зимние коллекции. Чтобы создать стильный образ, достаточно сделать бургунди основной деталью макияжа, подчеркивая его с помощью выровненного тона кожи и простого оформления бровей и ресниц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно помнить, что такой яркий акцент на губах требует минимализма на глазах, чтобы не перегрузить образ. Трендовый цвет также отлично смотрится на ногтях: однотонное покрытие на коротких ногтях добавляет изысканности и завершенности.

В этом сезоне бургунди стал символом утонченности и женственности, легко адаптируется под различные стили и идеально сочетает в себе элегантность и современность.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



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