Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Хью Джекмана лайкнула видео о его связи с любовницей
Алкоголь и тяжелая пища: как сохранить здоровье в праздники
Сладкие помидоры для настоящих гурманов создали в Китае
Ради получения страховки в США аферист переоделся в костюм медведя
Как восстановить микрофлору кишечника и улучшить самочувствие
Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости
Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались
Чем опасны молоко и консервированный тунец для кошек
Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты

Как правильно носить помаду цвета бургунди в 2024 году

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Осенний макияж 2024 года не обходится без акцента на помаде оттенка бургунди, который стал главным трендом сезона. Этот глубокий винный цвет выглядит элегантно и дорого, идеально вписываясь в осенне-зимние коллекции. Чтобы создать стильный образ, достаточно сделать бургунди основной деталью макияжа, подчеркивая его с помощью выровненного тона кожи и простого оформления бровей и ресниц.

Как правильно носить помаду цвета бургунди в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно помнить, что такой яркий акцент на губах требует минимализма на глазах, чтобы не перегрузить образ. Трендовый цвет также отлично смотрится на ногтях: однотонное покрытие на коротких ногтях добавляет изысканности и завершенности.

В этом сезоне бургунди стал символом утонченности и женственности, легко адаптируется под различные стили и идеально сочетает в себе элегантность и современность.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Авто
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают Аудио 
Как появилась Вселенная и что было до неё
Наука и техника
Как появилась Вселенная и что было до неё Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Польза кошек для здоровья человека
Польза кошек для здоровья человека
Последние материалы
Ради получения страховки в США аферист переоделся в костюм медведя
Как восстановить микрофлору кишечника и улучшить самочувствие
Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости
Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались
Чем опасны молоко и консервированный тунец для кошек
Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты
Забудьте о химии: закапываем камни для здоровья ваших яблонь
Китай призвал разрушить преграды для потоков данных и торговли
Секреты идеального домашнего фарша: от выбора мяса до приправ
Артур Бетербиев бросил вызов блогеру Полу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.