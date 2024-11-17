От акне не останется и следа! Глиняная маска для жирной кожи лица

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Жирная кожа обеспечивает легкий доступ для бактерий и грязи, что приводит к образованию прыщей на коже. Тем не менее эта маска из зеленой глины поможет снизить уровень кожного сала, что предотвратит появление прыщей на лице.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Необходимые ингредиенты

Одна столовая ложка зеленой глины. Одна чайная ложка масла абрикосовых косточек. Три капли эфирного масла пальмарозы.

Как сделать маску

Смешайте абрикосовое и пальмарозное масло. Масло пальмарозы служит антисептиком, а масло абрикосовых косточек используется для смягчения и увлажнения кожи. Добавьте в глину масла. Смешайте все ингредиенты и добавьте воды, чтобы смесь стала растекающейся. Нанесите маску ровным слоем на кожу. Дайте ей высохнуть в течение 10 минут. Смойте маску теплой водой.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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