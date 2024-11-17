От акне не останется и следа! Глиняная маска для жирной кожи лица

Жирная кожа обеспечивает легкий доступ для бактерий и грязи, что приводит к образованию прыщей на коже. Тем не менее эта маска из зеленой глины поможет снизить уровень кожного сала, что предотвратит появление прыщей на лице.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!