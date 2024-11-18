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Опасные ингредиенты в косметике. Что нужно знать, чтобы защитить свою кожу

3:36
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Современная косметическая промышленность предлагает широкий ассортимент продукции, призванной заботиться о нашей коже и волосах. Однако не всегда составы этих средств являются полностью безопасными. Некоторые ингредиенты могут вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, а в долгосрочной перспективе -даже более серьёзные последствия для здоровья. В этой статье мы рассмотрим основные нежелательные компоненты, которых стоит избегать при выборе косметики.

Опасные ингредиенты в косметике. Что нужно знать, чтобы защитить свою кожу
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Парабены

Парабены — это консерванты, широко используемые в косметической промышленности для предотвращения роста бактерий и грибков. Наиболее распространёнными парабенами являются метилпарабен, этилпарабен и пропилпарабен. Хотя они считаются относительно безопасными в небольших концентрациях, исследования показывают, что парабены могут имитировать эстроген, что потенциально связано с развитием рака молочной железы.

Альтернатива: натуральные консерванты — бензойная кислота, сорбат калия, токоферол (витамин Е).

Фталаты

Фталаты используются в качестве пластификаторов, придающих продуктам гибкость и долговечность. Они часто встречаются в лаках для ногтей, духах и средствах для укладки волос. Исследования связывают фталаты с нарушением гормонального фона, репродуктивными проблемами и заболеваниями печени.

Альтернатива: продукты без фталатов, маркированные как "phthalate-free"

Формальдегид и формалин

Формальдегидные смолы и формалины применяются в качестве консервантов и антисептика. Они могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, а также аллергические реакции. Длительное воздействие формальдегида связано с повышенным риском онкологических заболеваний.

Альтернатива: косметика с натуральными консервантами, такими как эфирные масла или экстракты растений.

Лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)

Эти поверхностно-активные вещества используются в шампунях, гелях для душа и зубных пастах для образования пены. SLS и SLES могут вызывать сухость кожи, раздражение и даже повреждение волосяных фолликулов.

Альтернатива: мягкие моющие средства, такие как кокоглюкозид или лауроилглутамат натрия.

Минеральное масло (Mineral Oil)

Минеральное масло получают из нефти и используют в косметических продуктах как увлажняющее средство. Оно образует плёнку на коже, препятствующую испарению влаги, однако эта же плёнка может блокировать поры и способствовать возникновению прыщей.

Альтернатива: растительные масла, такие как кокосовое, оливковое или жожоба.

Пропиленгликоль

Этот компонент часто встречается в увлажняющих кремах и лосьонах. Он действует как растворитель и увлажнитель, но может вызывать раздражение и аллергические реакции у людей с чувствительной кожей.

Альтернатива: глицерол или натуральные увлажнители, такие как алоэ вера.

Каждый человек уникален, и реакция на те или иные компоненты может различаться. Тем не менее, знание о потенциальных опасностях некоторых ингредиентов поможет вам сделать осознанный выбор при покупке косметики. Читайте этикетки, изучайте составы и отдавайте предпочтение продуктам с минимальным содержанием вредных компонентов. #

Уточнения

По́ры — отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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