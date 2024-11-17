Ни в коем случае не ешьте эти продукты, если у вас акне

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шоколад, жареная пища, пицца, кофеин, орехи, молочные продукты и т. д. — это продукты, на которые, как показали научные исследования, в некоторых случаях они воздействуют, но никакой конкретной причинно-следственной связи не существует.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белые макароны, имеют высокий гликемический индекс и способствуют появлению прыщей, вызывая большую выработку кожного сала. Молочные продукты, молоко и сыр способствуют высвобождению инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), а также фермента под названием mTORC1, оба из которых могут способствовать развитию акне. Сахар повышает уровень инсулина, что в конечном итоге может повысить уровень мужских гормонов, вызывающих выработку кожного жира, что приводит к появлению прыщей.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.