Ни в коем случае не ешьте эти продукты, если у вас акне

Шоколад, жареная пища, пицца, кофеин, орехи, молочные продукты и т. д. — это продукты, на которые, как показали научные исследования, в некоторых случаях они воздействуют, но никакой конкретной причинно-следственной связи не существует.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!