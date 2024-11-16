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С лёгкостью убираем чёрные точки с лица при помощи одного ингредиента

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Моя семья » Красота и стиль

Мёд является одним из самых основных ингредиентов, которые есть на нашей кухне. Но иногда мы игнорируем полезные свойства этого продукта. Мёд чрезвычайно полезен для вашей кожи и может быть использован несколькими способами.

С лёгкостью убираем чёрные точки с лица при помощи одного ингредиента
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Как использовать мёд для лица

  1. Возьмите настоящий мёд.
  2. Нанесите его на область чёрных точек.
  3. Тщательно и сильно потрите пальцами.

Важным моментом здесь является то, что мёд должен быть настоящим. Также он должен быть очень-очень липким. Только в этом случае вы сможете извлечь из процедуры максимальную пользу. Вы увидите, как поры быстро и хорошо очистятся. Повторяйте процедуру примерно раз в неделю.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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