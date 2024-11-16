Популярные косметические мифы, которые могут навредить вашей коже

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вопросы, касающиеся ухода за кожей и косметологических процедур, часто сопровождаются недоразумениями, особенно когда речь идет о компетенции специалистов. В отличие от дерматологов, которые имеют глубокие медицинские знания, косметологи могут иметь лишь базовое образование, полученное за короткие курсы. Поэтому важно понимать, что некоторые популярные советы от косметологов могут быть опасными для здоровья.

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Например, заявление о том, что заморозка перед инъекциями всегда обезболивает, или что использование скраба из сахара бережно очищает кожу — это мифы, которые игнорируют индивидуальные особенности и потребности кожи. Также стоит помнить, что поры не сужаются с помощью косметики, а солнце не поможет избавиться от акне, особенно при гормональных нарушениях.

Важно обращаться к квалифицированным специалистам и понимать, когда действительно нужна медицинская помощь, а когда можно обойтись без неё.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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