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Секреты безопасных процедур, что спросить косметолога перед визитом

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Поход к косметологу требует особого внимания, особенно если вы обращаетесь к новому специалисту. Чтобы избежать неприятных последствий, важно заранее задать несколько важных вопросов. Во-первых, узнайте, есть ли у косметолога все необходимые документы, подтверждающие его квалификацию.

Секреты безопасных процедур, что спросить косметолога перед визитом
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Во-вторых, обсудите с ним состояние вашей кожи. Профессиональный косметолог всегда будет интересоваться вашим образом жизни и привычками по уходу за кожей, чтобы точно определить, какие процедуры подойдут вам. Также обязательно узнайте о возможных побочных эффектах. Настоящий специалист всегда предупредит вас о возможных рисках и учтет аллергии на компоненты препаратов.

Наконец, хороший косметолог всегда даст рекомендации по уходу за кожей в домашних условиях, ведь только комплексный подход гарантирует видимый результат. Если специалист не интересуется вашим домашним уходом или отказывается предоставлять рекомендации, это должно насторожить.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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