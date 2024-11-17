Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальные котлеты: секреты и хитрости
Изжога у беременных: что помогает справиться с неприятными ощущениями
Электрическое поле поможет предсказывать стихийные бедствия
Как преобразить ванную за 30 минут без ремонта и больших затрат
Почему машину может уводить в сторону после шиномонтажа
Какие факторы поспособствовали падению цен на золото на 5% за неделю
Как пересаживать чеснок весной, чтобы не потерять урожай
Пять фэшн-проколов, которые портят фигуру
Трихолог оценила слова Анны Семенович о быстром росте волос с помощью шампуня

Почему ваш мобильный телефон старит кожу сильнее, чем солнце

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Мобильные телефоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы не можем представить день без них. Однако косметологи предупреждают, что гаджеты наносят больше вреда нашей коже, чем мы привыкли думать. Излучение от мобильных устройств, а точнее, синий спектр света (HEV-излучение), воздействует на кожу гораздо сильнее, чем ультрафиолетовые лучи, снижая выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Это делает кожу менее упругой, что со временем приводит к образованию мелких морщин и потере тонуса.

Почему ваш мобильный телефон старит кожу сильнее, чем солнце
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особенно страдает кожа вокруг глаз, что вызывает не только морщины, но и темные круги. Помимо этого, постоянное использование телефона в неправильной позе — когда мы опускаем голову вниз — ухудшает лимфоток, что может привести к образованию брылей. Чтобы защититься от вредного воздействия гаджетов, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: ограничивать время использования телефона, делать перерывы, избегать общения с гаджетом перед сном, а также использовать средства с SPF и антиоксидантами.

Идеально устраивать цифровой детокс в выходные, чтобы минимизировать последствия для кожи.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Еда и рецепты
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Последние материалы
Электрическое поле поможет предсказывать стихийные бедствия
Как преобразить ванную за 30 минут без ремонта и больших затрат
Почему машину может уводить в сторону после шиномонтажа
Какие факторы поспособствовали падению цен на золото на 5% за неделю
Как пересаживать чеснок весной, чтобы не потерять урожай
Пять фэшн-проколов, которые портят фигуру
Трихолог оценила слова Анны Семенович о быстром росте волос с помощью шампуня
Как начать просыпаться бодрыми и с улыбкой на лице?
Что значат слёзы у собак: правда и мифы
Учёные выяснили, что стресс на работе повышает риск болезней сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.