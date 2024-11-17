Почему ваш мобильный телефон старит кожу сильнее, чем солнце

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мобильные телефоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы не можем представить день без них. Однако косметологи предупреждают, что гаджеты наносят больше вреда нашей коже, чем мы привыкли думать. Излучение от мобильных устройств, а точнее, синий спектр света (HEV-излучение), воздействует на кожу гораздо сильнее, чем ультрафиолетовые лучи, снижая выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Это делает кожу менее упругой, что со временем приводит к образованию мелких морщин и потере тонуса.

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Особенно страдает кожа вокруг глаз, что вызывает не только морщины, но и темные круги. Помимо этого, постоянное использование телефона в неправильной позе — когда мы опускаем голову вниз — ухудшает лимфоток, что может привести к образованию брылей. Чтобы защититься от вредного воздействия гаджетов, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: ограничивать время использования телефона, делать перерывы, избегать общения с гаджетом перед сном, а также использовать средства с SPF и антиоксидантами.

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Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.



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