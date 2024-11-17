Почему не стоит делать пластические операции до 30 лет

Пластическая хирургия может быть отличным способом для возвращения уверенности в своей внешности, но в молодом возрасте стоит быть особенно осторожными с операциями, направленными на омоложение. Пластический хирург Вячеслав Балкизов предупреждает, что такие процедуры, как открытый лифтинг, не рекомендуются до 35-38 лет, поскольку они могут не только не решить проблемы, но и усилить признаки старения.

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Важно подходить к выбору операций осознанно, особенно в возрасте до 30 лет, когда для решения большинства эстетических проблем достаточно косметологических процедур, а не хирургического вмешательства. Например, для корректировки носогубных складок или морщин лучше обратиться к косметологу, а не сразу идти на подтяжку лица. Врач объясняет, что чрезмерное вмешательство в молодом возрасте может привести к отсутствию естественности и привести к более заметным возрастным изменениям в будущем.

По мнению эксперта, важно подождать более зрелого возраста, чтобы получить действительно впечатляющий и долгосрочный результат от хирургического вмешательства.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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