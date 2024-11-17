Почему эти зимние вещи никогда не выйдут из моды

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода — это не только про тренды, но и про вещи, которые не выходят из времени. Дизайнер Наз Маер выделяет несколько предметов зимнего гардероба, которые будут актуальны на протяжении многих сезонов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

В первую очередь, это пальто прямого кроя в нейтральных оттенках, таких как бежевый, темно-синий или цвет кэмэл. Эти модели всегда будут выглядеть элегантно и универсально. Для обуви Маер советует ботинки на грубой подошве с овальной формой мыса — они идеально сочетаются с разными образами.

Также в тренде классические джемперы из шерсти или кашемира с V-образным вырезом, которые идеально подходят как для повседневных, так и для более официальных образов. Шапка бини — еще одна неизменная часть зимнего лука, которая всегда актуальна, если она выполнена в гладкой вязке и без лишнего декора.

И, конечно, пуховик прямого кроя в черном или темно-синем цвете будет верным спутником на протяжении всей зимы, особенно если избегать моделей с лишним украшательством.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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