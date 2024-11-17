Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году
Как ваша генетика может повлиять на риск рака
Цены на газ в странах Евросоюза стремительно растут
Терапевт объяснила, как ожирение россиян связано с демографическими проблемами в стране
Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться
Просроченные продукты: как микробный коктейль угрожает здоровью
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще
Почему листья малины желтеют весной и как быстро помочь растению

Почему эти зимние вещи никогда не выйдут из моды

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Мода — это не только про тренды, но и про вещи, которые не выходят из времени. Дизайнер Наз Маер выделяет несколько предметов зимнего гардероба, которые будут актуальны на протяжении многих сезонов.

Почему эти зимние вещи никогда не выйдут из моды
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

В первую очередь, это пальто прямого кроя в нейтральных оттенках, таких как бежевый, темно-синий или цвет кэмэл. Эти модели всегда будут выглядеть элегантно и универсально. Для обуви Маер советует ботинки на грубой подошве с овальной формой мыса — они идеально сочетаются с разными образами.

Также в тренде классические джемперы из шерсти или кашемира с V-образным вырезом, которые идеально подходят как для повседневных, так и для более официальных образов. Шапка бини — еще одна неизменная часть зимнего лука, которая всегда актуальна, если она выполнена в гладкой вязке и без лишнего декора.

И, конечно, пуховик прямого кроя в черном или темно-синем цвете будет верным спутником на протяжении всей зимы, особенно если избегать моделей с лишним украшательством.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Садоводство, цветоводство
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Последние материалы
Терапевт объяснила, как ожирение россиян связано с демографическими проблемами в стране
Линька у кошек и собак: узнайте, как с этим справиться
Просроченные продукты: как микробный коктейль угрожает здоровью
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Топ приложений для водителей, которые сделают поездки проще
Почему листья малины желтеют весной и как быстро помочь растению
Железный меч с золотой рукоятью найден в захоронении в Китае
Репродуктивное здоровье: основы и факторы влияния
Выявляли и уничтожали. ВСУ истратили за день треть всех запасов ракет ПВО
Пять лайфхаков для продажи квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.