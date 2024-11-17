Как выбрать пуховик, который будет не только теплым, но и стильным

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приближением зимы стоит заранее позаботиться о правильной верхней одежде, и пуховики — отличный выбор для холодного времени года. В этом сезоне популярны несколько моделей, каждая из которых подойдет для разных случаев. Короткий пуховик, который доходит до середины бедра, является практичным выбором для прогулок и поездок на авто. Эта модель удобна и не ограничивает движения, при этом сохраняет тепло.

Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Для тех, кто часто гуляет на свежем воздухе, идеальным станет пуховик-пальто. Особенно стильно смотрятся приталенные варианты, которые подчеркивают силуэт. Кожаные пуховики — один из самых актуальных трендов, особенно укороченные модели в нейтральных оттенках, таких как черный или молочный.

Для тех, кто ищет комфорт и женственность, стеганые пуховики будут отличным решением, идеально сочетаясь с платьями и юбками, но лучше подходят для города, чем для сильных морозов. Этот сезон позволяет смело экспериментировать с цветами и принтами, добавляя яркости в зимний гардероб.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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