Пять фэшн-проколов, которые портят фигуру

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода — это не только стиль, но и умение правильно подбирать одежду, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Некоторые модные тренды, хотя и популярны, могут сделать вашу фигуру визуально менее гармоничной. Например, кроп-топы и джинсы с низкой талией часто "подрезают" фигуру, создавая иллюзию короткого туловища. Для того чтобы избежать этой ошибки, стилист Михаил Белых советует сочетать кроп-топы с брюками или юбками с завышенной талией, что поможет удлинить ноги и улучшить пропорции.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Также стоит быть осторожными с тяжелыми ботинками на платформе — они могут сделать ноги короче, особенно в сочетании с короткими юбками. Юбки длины миди часто "режут" ногу в самой широкой части икры, делая силуэт более массивным, а вот юбки с высокой талией и обувь на каблуке способны визуально удлинить ноги.

Наконец, оверсайз-свитеры или худи, хотя и стильные, могут добавить объем, лишая фигуру четкости. Важно помнить, что мода — это не только о том, что носить, но и как правильно сочетать элементы гардероба для создания гармоничного и стройного образа.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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