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Как сочетать стиль и комфорт в зимней обуви

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Моя семья » Красота и стиль

Зимняя обувь 2025 года сочетает комфорт и стиль, предлагая разнообразие моделей для разных случаев. Спортивные кроссовки с утепленным верхом и водонепроницаемой защитой идеально подходят для холодных дней, их можно носить с леггинсами или джинсами. В тренде также элегантные сапоги выше колена на платформе или каблуке.

Как сочетать стиль и комфорт в зимней обуви
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Модели из натуральной кожи с декоративными элементами идеально подойдут для создания смелых и современных образов. Угги остаются популярными, но теперь в новых цветах и с необычными принтами, что делает их актуальными даже для фэшн-блогеров и бизнес-дам. Ботинки Chelsea с утолщенными подошвами добавляют удобства и универсальности, идеально подходя как для повседневных, так и для более официальных нарядов.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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