Как сочетать стиль и комфорт в зимней обуви

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Зимняя обувь 2025 года сочетает комфорт и стиль, предлагая разнообразие моделей для разных случаев. Спортивные кроссовки с утепленным верхом и водонепроницаемой защитой идеально подходят для холодных дней, их можно носить с леггинсами или джинсами. В тренде также элегантные сапоги выше колена на платформе или каблуке.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Модели из натуральной кожи с декоративными элементами идеально подойдут для создания смелых и современных образов. Угги остаются популярными, но теперь в новых цветах и с необычными принтами, что делает их актуальными даже для фэшн-блогеров и бизнес-дам. Ботинки Chelsea с утолщенными подошвами добавляют удобства и универсальности, идеально подходя как для повседневных, так и для более официальных нарядов.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги.



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