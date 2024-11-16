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Почему обезвоженная кожа вызывает ранние морщины и как этого избежать

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Моя семья » Красота и стиль

Морщины — это естественная часть старения, но особое внимание стоит уделить так называемым "кроличьим морщинам", которые появляются сбоку от носа. Эти морщины могут стать заметными даже у молодых девушек, если они активно используют мимику, особенно при длительном напряжении мышц в области носа.

Почему обезвоженная кожа вызывает ранние морщины и как этого избежать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Косметолог Кристина Петрова рекомендует контролировать свою мимику, избегая долгих задержек мышц в одном положении. Важным фактором является увлажнение кожи: обезвоженная кожа склонна к ранним морщинам. Регулярное потребление жидкости и уход за кожей помогут предотвратить их появление. К тому же, важно следить за тем, как вы едите: нагрузка на одну сторону лица может усилить образование складок.

Чтобы защитить кожу от ранних морщин, используйте средства с SPF, которые предотвращают повреждения от солнечных лучей, даже в холодное время года.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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