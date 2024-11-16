Ошибки ухода за кожей вокруг глаз, которые вы могли не заметить

Кожа вокруг глаз требует особого внимания, поскольку здесь возрастные изменения и ошибки ухода становятся заметными быстрее всего. Одной из распространённых ошибок является неправильное применение косметических средств. Даже самые качественные кремы не подействуют должным образом, если их наносить слишком близко к слизистой или втирать слишком активно, что может привести к покраснению и чувству стянутости. Важным аспектом ухода является защита кожи от солнца — средства с SPF должны использоваться не только на лице, но и вокруг глаз.
Также важно помнить, что для кожи вокруг глаз не существует универсальных средств. Питательные кремы подходят не всем, важно ориентироваться на потребности своей кожи. Например, если у вас есть пигментация, лучше использовать средства с витамином C, а для упругости — средства с другими активными компонентами.
Ольга Рустамова, косметолог, советует подходить к уходу индивидуально, учитывая конкретные потребности кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.