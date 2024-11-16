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Как неправильные привычки и стресс приводят к раннему старению организма

1:04
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Наш организм имеет свою "инструкцию по эксплуатации", заложенную на генетическом уровне, и важно уметь прислушиваться к его потребностям. Однако стресс, вредные привычки и токсичные воздействия окружающей среды нарушают естественные процессы, что приводит к преждевременному старению.

Как неправильные привычки и стресс приводят к раннему старению организма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные причины старения включают не только такие известные вредные факторы, как курение, неправильное питание и недостаток сна. Есть и неожиданные причины старения, такие как малое внимание к развитию мозга, использование токсичных аэрозолей и постоянное времяпрепровождение с гаджетами. К ним можно добавить влияние загрязнения воздуха и негативное влияние пластика на окружающую среду. Все эти факторы замедляют обновление клеток и повреждают геном, что усиливает процессы старения.

Однако эти процессы можно замедлить, если следить за состоянием своего организма, развивать умственные способности и заботиться о теле. Главное — это слушать себя, учиться и развиваться.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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