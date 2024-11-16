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Как правильно подготовиться к лазерной эпиляции подростку

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Подростковый период — это время сильных изменений в теле, и появление лишних волос может вызывать беспокойство. Хотя лазерная эпиляция — это эффективный способ избавиться от нежелательных волос, в подростковом возрасте она может не дать максимального эффекта из-за гормональных изменений в организме.

Как правильно подготовиться к лазерной эпиляции подростку
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Официально лазерную эпиляцию можно проводить с 18 лет, но при согласии родителей подростки могут пройти процедуру и раньше. Важно, чтобы процесс проводился опытным и сертифицированным мастером, а также соблюдались рекомендации по уходу.

Подготовка к процедуре стандартная: за 2 недели до сеанса нельзя удалять волосы, за 10-14 дней следует избегать загара, а за 1-2 дня до эпиляции — не использовать дезодоранты, содержащие спирт. Для достижения лучшего результата важно соблюдать все инструкции и не паниковать перед процедурой.

Также стоит найти клинику с медицинской лицензией, где эпиляция будет проходить комфортно и безопасно. Если первый опыт оказался некомфортным, не стоит отказываться от процедуры, так как современная индустрия эпиляции развивается, и уровень сервиса постоянно улучшается.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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