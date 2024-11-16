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Пять лучших упражнений для укрепления ног и ягодиц

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Для того чтобы добиться стройных и подтянутых ног, важно тренировать не только ягодицы, но и все группы мышц, включая отводящие и приводящие мышцы бедра, а также мышцы голени. Тренер Полина Овдина, специалист сети студий Reboot Fitness, предлагает ряд упражнений, которые помогут достичь этого результата. Перед тренировкой следует сделать разминку, например, побегать на дорожке 10-15 минут.

Пять лучших упражнений для укрепления ног и ягодиц
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Основные упражнения для ног включают приседания со средней постановкой ног, румынскую тягу, ягодичный мост, боковые зашагивания на скамью и отведение бедра в боковой планке. Приседания выполняются с опорой на три точки стопы, с нейтральным положением позвоночника и таза. Румынская тяга и ягодичный мост помогают эффективно проработать ягодицы и заднюю поверхность бедра, а боковые зашагивания активируют внутреннюю поверхность бедра и ягодицы. Отведение бедра в боковой планке помогает развить стабильность и силу.

Для увеличения нагрузки можно использовать дополнительные веса — гантели, фитнес-резинки или эспандеры. Каждое упражнение рекомендуется выполнять в 3-4 круга по 12-15 повторений для достижения максимальной эффективности.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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