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Как спасти кудрявые волосы от утреннего хаоса

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы часто воспринимаются как подарок природы, но на самом деле уход за ними требует внимательности и заботы. Утром они могут превратиться в неуправляемый комок, если не уделить должного внимания их состоянию накануне. Для того чтобы быстро привести кудри в порядок, необходимо следовать нескольким простым шагам.

Как спасти кудрявые волосы от утреннего хаоса
Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

Во-первых, важно увлажнить волосы с помощью пульверизатора, чтобы они стали мягкими и послушными. Затем стоит использовать несмываемый кондиционер, который поможет распутать локоны и предотвратить их ломкость. Чтобы добавить объема и структуру, рекомендуется применить молочко для волос, а для фиксации — стайлинг-гель. Чтобы не создать эффекта слипшихся прядей, в конце нужно распылить спрей-рефреш. В случае, если утренний рефреш не помог, можно на ночь собрать волосы в высокий хвост с использованием шелковой резинки, чтобы не повреждать локоны.

Эти простые советы помогут сохранить кудри в идеальном состоянии без лишних усилий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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