Рассказываем, действительно ли они творят чудеса патчи для лица

Патчи для лица — это косметические средства, которые "не сдают" свои позиции на рынке в течение нескольких лет. Они обещают быстрое решение для различных проблем, таких как отёки, тёмные круги под глазами и сухость кожи. Но насколько действительно эффективны эти маленькие "чудо-средства"?
Патчи для лица — это тонкие плёнки, пропитанные активными ингредиентами, которые накладываются на определённые участки кожи. Существуют различные виды патчей: для области вокруг глаз, губ, лба и даже для всего лица.
Патчи для лица могут быть эффективным средством для быстрого решения некоторых косметических проблем, таких как отёки и сухость кожи. При правильном выборе и использовании патчи могут стать полезным дополнением к вашему рутинному уходу за кожей.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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