Как повысить качество кожи и избавиться от морщин

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Екатерина Васильева, врач-дерматовенеролог и косметолог, рассказала о самых эффективных современных косметологических процедурах для поддержания здоровья и красоты кожи. Среди популярных процедур — лазерный уход Fotona, который подтягивает кожу, улучшает её текстуру и цвет, а также помогает избавиться от мешков под глазами и брылей.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Процедура BBL борется с пигментными пятнами и сужает поры, а в сочетании с инъекциями ботокса или мезотерапией даёт более выраженный эффект. Lumeca, фотосистема, также работает на улучшение состояния кожи, устраняя признаки старения и сосудистые сетки.

Для быстрого и безопасного очищения лица идеально подходит ProFacial, которая сочетает несколько методов в одном сеансе и не вызывает покраснений. В последние годы получили популярность экзосомы, которые активно стимулируют выработку коллагена и эластина, улучшая текстуру кожи.

Эти инновационные процедуры помогают не только улучшить внешний вид кожи, но и восстановить её здоровье, способствуя естественному процессу обновления клеток.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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