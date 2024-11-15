Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристический поезд, управляемый искусственным интеллектом, стартует в Хайнане
Как избавиться от отросших корней волос с помощью простых лайфхаков
Режим питания собак категорически не подходит для кошек
Полмира мечтало заполучить этого парня для рекламы своей продукции — особенно автопроизводители
5 способов вернуть душевное равновесие
Избегаем шаблонов в оформлении интерьера детской комнаты
Кулинарный приём, позволяющий устранить специфический запах рыбы и улучшить её текстуру перед жаркой
Петр Ян подписал контракт с UFC
Зимняя защита корней: что использовать для укрытия приствольных кругов

Как резинка для волос помогает избавиться от отеков лица за 20 минут

0:40
Моя семья » Красота и стиль

В поисках быстрого способа избавиться от отеков лица, блогеры нашли неожиданный метод — резинка для волос. Они надевают её на уши и оставляют на 20 минут. Давление резинки стимулирует лимфоток, что помогает уменьшить отеки. Этот метод, хотя и кажется странным, действительно работает.

Как резинка для волос помогает избавиться от отеков лица за 20 минут
Фото: Freepik is licensed under Free license

Однако стоит помнить, что эффект может быть не таким сильным, как при полноценном массаже, поэтому для долгосрочного решения проблемы стоит попробовать массаж висков и ушей.

Если отеки возникают часто, полезно обратиться к специалисту и скорректировать режим сна и питания.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Сбор, хранение и уход за луком: что может привести к его гниению?
Что делать туристу в условиях овербукинга
Как резинка для волос помогает избавиться от отеков лица за 20 минут
Профилактика тромбоза: как защитить себя с помощью простых привычек
Volkswagen возбудила 81 дисциплинарное дело против своих сотрудников
Отпугиватели собак: ваш надежный защитник в любой ситуации
Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек
"Зенит" раскрыл стартовый состав на матч с "Фенербахче"
Идеи для стильного интерьера без ремонта и хлопот
Актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.