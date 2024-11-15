Как резинка для волос помогает избавиться от отеков лица за 20 минут

В поисках быстрого способа избавиться от отеков лица, блогеры нашли неожиданный метод — резинка для волос. Они надевают её на уши и оставляют на 20 минут. Давление резинки стимулирует лимфоток, что помогает уменьшить отеки. Этот метод, хотя и кажется странным, действительно работает.
Однако стоит помнить, что эффект может быть не таким сильным, как при полноценном массаже, поэтому для долгосрочного решения проблемы стоит попробовать массаж висков и ушей.
Если отеки возникают часто, полезно обратиться к специалисту и скорректировать режим сна и питания.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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