Как избавиться от отросших корней волос с помощью простых лайфхаков

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Оттягивание похода к парикмахеру может стать проблемой для тех, кто хочет скрыть отросшие корни волос. Существует несколько способов временно решить эту задачу, не прибегая к визиту в салон. Одним из самых популярных методов является использование оттеночных средств, таких как бальзамы или маски, которые наносятся на волосы для корректировки цвета. Эти средства особенно эффективны для светлых и пористых волос.

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Еще одним вариантом является использование спрея для волос, который, как аэрозоль, скрывает корни, при этом важно подобрать оттенок, близкий к натуральному цвету. Для темных корней можно использовать сухой шампунь, который смягчит переход между цветом корней и окрашенной длиной, хотя этот метод не обеспечит долговременного эффекта.

Еще один лайфхак — создание объема у корней, что поможет скрыть отросшие корни, особенно если у вас кудрявые волосы. Для прямых волос тоже можно увеличить объем с помощью укладки. Пудра для волос, которую часто используют актеры на сцене, помогает создать плотный слой в прикорневой зоне и скрыть корни.

Однако все эти способы временные, и лучший вариант — не откладывать посещение салона, так как профессиональная краска не только окрашивает, но и питает волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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