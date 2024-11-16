Позаботьтесь о своём здоровье. Правила дезинфекции аксессуаров для макияжа

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Как правильно дезинфицировать косметику

Лучшим дезинфицирующим средством, рекомендованным специалистами, является обычный спирт. Его нельзя использовать на коже в чистом виде, но он отлично подходит для уничтожения микробов на декоративной косметике и аксессуарах для макияжа.

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Как правильно протирать кисти

Используйте антибактериальные салфетки, ватный диск, смоченный в хлоргексидине, или просто вымойте кисти теплой водой с мылом. Тщательно высушите перед повторным использованием. Даже одна капля влаги вызовет рост плесени и неприятный запах.

Как простерилизовать пинцет в домашних условиях

Вымойте инструмент щеткой с мылом (или моющим средством) под проточной водой. После этого инструмент необходимо тщательно протереть. Поместите инструмент в стерилизационный пакет. Стерилизуйте инструменты в обычной духовке при температуре 180°C в течение 15 минут.

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.



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