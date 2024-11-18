Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Три напитка, которые помогут укрепить здоровье и сбросить лишний вес
Депутат Милонов призвал выдавать многодетным родителям не машины, а лошадей
Эти вещи могут напугать даже самого смелого кота
Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года
Забудьте о плохой видимости: когда стоит менять стеклоочистители?
Как правильно хранить георгины зимой, чтобы они проросли весной
В гармонии с собой — туристы устремились в Белоруссию на болота
Преимущества метода горшок в горшок: почему стоит его попробовать?

Попробуйте домашнее обёртывание для волос, которое действует не хуже дорогих процедур в салоне

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Откройте для себя удивительный мир красоты и здоровья волос с рецептом обертывания на основе мёда и оливкового масла. Эти два натуральных компонента подарят вашим локонам силу, блеск и мягкость, делая их предметом зависти окружающих.

Попробуйте домашнее обёртывание для волос, которое действует не хуже дорогих процедур в салоне
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Это обёртывания обойдётся вам совсем недорого, зато результат будет заметен уже после первой процедуры. Если же делать это обёртывание периодически, состояние волос заметно улучшится, они станут крепче, здоровее и снова будут блестеть.

Обертывание волос мёдом и оливковым маслом — эффективный способ восстановить здоровье и блеск волос в домашних условиях.

Для приготовления смеси вам потребуется:

  • половина стакана мёда,
  • столько же оливкового масла (если волосы жирные, возьмите 2 столовые ложки оливкового масла),
  • четыре капли розмаринового масла.

Тщательно смешайте ингредиенты и нанесите полученную смесь на кожу головы и волосы. Затем наденьте непромокаемую шапочку и оберните голову горячим влажным полотенцем, а поверх него — сухим полотенцем. Оставьте смесь на 30 минут, после чего тщательно промойте волосы шампунем.

Результаты должны стать заметны после первого применения, а регулярное использование этого метода поможет укрепить, восстановить и придать блеск вашим волосам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину
Авто
Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
В гармонии с собой — туристы устремились в Белоруссию на болота
Преимущества метода горшок в горшок: почему стоит его попробовать?
Новое клиническое исследование подтверждает эффективность кимчи против ожирения
Зафиксирован новый исторический рекорд — биткоин преодолел отметку в $94 тысячи
Попробуйте домашнее обёртывание для волос, которое действует не хуже дорогих процедур в салоне
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Устали от яичницы? Попробуйте приготовить яичный ролл за 5 минут
Всё, что нужно знать при выборе кровати для маленькой спальни
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Что будет при одновременном нажатии педали газа и тормоза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.