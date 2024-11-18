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Шесть самых оригинальных способов быстро стать стройной

1:19
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Обычно советы по похудению включают в себя сокращение потребления пищи и увеличение физической активности. Однако иногда возникают ситуации, когда нужно быстро сбросить вес без изменения рациона и увеличения физической нагрузки.

Шесть самых оригинальных способов быстро стать стройной
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

В этом случае могут помочь следующие необычные способы:

  1. Отказ от соли: временный отказ от соли может привести к потере до 1 кг веса в день, но это происходит за счёт потери воды, а не жира.
  2. Чай из одуванчиков: некоторые люди утверждают, что употребление чая из одуванчиков может помочь потерять до 1 кг жидкости в день, но это следует делать под наблюдением врача.
  3. Обертывания: курс обертываний может помочь скорректировать фигуру, убрать отеки и уменьшить проявления целлюлита.
  4. Правильный бюстгальтер: правильно подобранное нижнее белье может визуально сделать фигуру стройнее.
  5. Выбор правильной длины юбки: правильный фасон платья или юбки может визуально удлинить ноги и сделать их стройнее. Юбка или платье должны доходить до самой тонкой части ног.
  6. Цветочный парфюм: исследования показывают, что женщины, от которых пахнет цветочными нотами, кажутся мужчинам визуально стройнее.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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