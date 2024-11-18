Шесть самых оригинальных способов быстро стать стройной

Обычно советы по похудению включают в себя сокращение потребления пищи и увеличение физической активности. Однако иногда возникают ситуации, когда нужно быстро сбросить вес без изменения рациона и увеличения физической нагрузки.
В этом случае могут помочь следующие необычные способы:
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.