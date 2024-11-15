Как выбрать стрижку, чтобы выглядеть на несколько лет моложе

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильно подобранная стрижка может стать настоящим секретом молодости и свежести образа. Стилист Юлия Никифорова делится рекомендациями по стрижкам, которые помогут выглядеть моложе и обновить имидж.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Одним из главных трендов этой зимы является стрижка "гарсон", идеально подходящая для обладательниц астенического типа. Она не требует сложной укладки и освежает внешний вид. Для тех, кто предпочитает более универсальные варианты, идеальной станет асимметричная стрижка, особенно на волосах средней длины. Такой вариант помогает избежать возрастных акцентов, которые могут придавать строгие линии.

Также в моде различные формы каре — от классического до асимметричного и градуированного, что придает объем волосам. Советы экспертов гласят, что локоны и кудри добавляют образу легкости и привлекательности. Для тех, кто не готов к радикальным изменениям, отличным выбором станет стрижка с челкой. Челка всегда придает молодость и освежает образ, при этом она легко отрастает, если захочется вернуть старую прическу.

Важно помнить, что чем более густые и плотные волосы, тем лучше смотрится стрижка, поэтому стоит уделить внимание уходу за волосами.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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