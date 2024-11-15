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Какие цвета маникюра популярны в ноябре 2024 года

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Ноябрьский маникюр в 2024 году продолжает радовать разнообразием трендов, которые балансируют между минимализмом и яркими акцентами. Эксперт Светлана Иванцова, чемпионка мира по дизайну ногтей и основатель учебного центра по маникюру, выделяет несколько основных направлений. Среди них наибольшую популярность набирает натуральность и лаконичность в дизайне. Нюдовые, бежевые и розовые оттенки, а также маникюр в стиле "без маникюра" с акцентом на здоровье ногтей, остаются в тренде.

Какие цвета маникюра популярны в ноябре 2024 года
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Важно отметить, что натуральные и веганские покрытия без токсичных веществ становятся все более востребованными. Еще одной важной тенденцией ноября являются глубокие и стильные цвета, такие как коричнево-бордовый, зеленый, песочный и темно-синий. Эти оттенки универсальны и прекрасно смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях. Молочные оттенки и минимализм также продолжают быть актуальными, а их можно дополнить металлическими линиями или блестками для создания глубины.

Кроме того, создание индивидуальных рисунков, основанных на цветах сезона, подчеркивает индивидуальность владельца маникюра и остается на пике популярности.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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