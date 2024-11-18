Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему машины загораются зимой: советы эксперта по автосервису
Почему лучше отказаться от сахара в чае: советы диетолога
Как недостаток микроэлементов влияет на здоровье голубики?
По улицам плывут авто — наводнению на Сицилии рады только если школьники
Товарооборот между Россией и ОАЭ снизился
Пять причин и рисков приучения кота к домашней еде
Как защитить садовую мебель зимой: 4 простых шага
Богатство и благополучие мимо вас не пройдут: вот как нужно украсить ёлку к 2025 году
Ученые узнали, что на самом деле чувствуют животные

Почему не стоит снимать гель-лак самостоятельно в домашних условиях?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Снятие гель-лака в домашних условиях кажется удобным способом, чтобы сэкономить время и деньги. Однако, этот процесс может привести к различным проблемам с ногтями, если не соблюдать правильную технику. Важно помнить о потенциальных рисках, которые могут возникнуть при неправильном снятии.

Почему не стоит снимать гель-лак самостоятельно в домашних условиях?
Фото: flickr.com by Lelê Breveglieri, CC BY 2.0

Потенциальные риски самостоятельного снятия гель-лака

Повреждение ногтевой пластины

Самостоятельное снятие гель-лака с помощью грубых инструментов или некачественных средств может привести к повреждению верхнего слоя ногтя. Это ослабляет ногтевую пластину, делает её тонкой и склонной к ломкости. В некоторых случаях ногти могут начать расслаиваться и разрушаться.

Инфекции и воспаления

Если при снятии лака используются нестерильные инструменты или нарушаются гигиенические правила, существует риск заноса инфекции. Например, занозы или микротрещины, появляющиеся на ногтях, могут стать входными воротами для бактерий и грибков.

Проблемы с кутикулой

Неправильное снятие гель-лака может привести к повреждению кутикулы, вызывая воспаление и болезненность. Это замедляет её заживление и может привести к образованию заусенцев.

Правильный способ снятия гель-лака

Для безопасного снятия гель-лака рекомендуется посетить профессионала, который использует специальные средства и инструменты, минимизируя риск повреждений.

Не стоит рисковать состоянием своих ногтей, выбирая дешевый и быстрый способ снятия гель-лака дома. Профессиональный уход всегда будет лучшим вариантом.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Какие штрафы предусмотрены за незаконное захоронение питомцев?
Лишние углеводы: продукты, которые стоит исключить
Подготовка лилий к зиме: советы, которые спасут ваш сад
Чистокровные и такие хрупкие: 6 самых болезненных кошачьих пород
Новый патруль в Шерегеше вызвал волну критики
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Сколько в среднем тратят нефтяники ХМАО на питание
Эти продукты увеличивают риск ожирения печени на 37%
Как обеспечить увлажнение орхидей: стоит ли опрыскивать?
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.