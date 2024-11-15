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Три простых решения для борьбы с электризующимися волосами в холодное время года

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Зимой проблема электризующихся волос становится особенно актуальной из-за сухого воздуха и постоянного трения. Эксперт по уходу за волосами Дарья Ходарева делится советами, как избежать этого неприятного явления. Основная причина электризации — нехватка увлажнения, вызванная холодом и отоплением. Чтобы волосы оставались увлажненными и не электризовались, следует заменить обычный бальзам на увлажняющий и использовать увлажнители воздуха, как в помещении, так и в офисе. Второй фактор — это трение, которое повреждает волосы, делая их ломкими и тусклыми.

Три простых решения для борьбы с электризующимися волосами в холодное время года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы минимизировать это, стоит использовать полотенца-тюрбаны на пуговках, которые исключают лишнее трение, а также полотенца из шелка и микрофибры для быстрого и бережного впитывания влаги. Немаловажную роль играет и выбор головного убора — шапки не должны быть слишком тесными, чтобы не создавать дополнительного трения и давления на кожу головы, что способствует ухудшению состояния волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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