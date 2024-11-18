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Почему цитрусовые необходимы для здоровья кожи и волос зимой?

1:32
Моя семья » Красота и стиль

В холодное время года кожа и волосы особенно страдают от недостатка витаминов, сухого воздуха и низких температур. Употребление цитрусовых может стать отличным способом поддержания их здоровья и красоты. Эти яркие фрукты богаты полезными веществами, которые активно питают организм изнутри.

Почему цитрусовые необходимы для здоровья кожи и волос зимой?
Фото: pxhere

Полезные свойства цитрусовых для кожи

Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты, богаты витамином C — мощным антиоксидантом, который защищает клетки кожи от повреждений и ускоряет их регенерацию. Регулярное употребление этих фруктов помогает:

  • Увлажнить кожу, сохраняя её мягкой и эластичной
  • Предотвратить появление пигментных пятен и преждевременных морщин
  • Улучшить выработку коллагена, который отвечает за упругость кожи

Польза цитрусовых для волос

Витамин C и биофлавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, укрепляют волосяные фолликулы, предотвращают выпадение волос и способствуют их росту. К тому же, регулярное потребление цитрусовых помогает бороться с ломкостью и сухостью локонов, делая их более блестящими и сильными.

Добавляйте свежие цитрусовые в салаты, делайте фреши или просто употребляйте их в качестве перекуса. Ежедневная порция цитрусовых улучшит общее состояние организма и подарит коже и волосам здоровье и красоту.

Уточнения

Ци́трусовые — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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