Как сделать кутикулу мягкой, а ногти крепкими с помощью натуральной маски?

Здоровая кутикула — это основа ухоженного маникюра и крепких ногтей. Регулярный уход помогает избежать сухости, трещин и воспалений, которые могут возникать из-за внешних факторов. Маска для кутикулы, сделанная в домашних условиях, подарит коже вокруг ногтей мягкость и питание, а также укрепит сами ногти.
Натуральные ингредиенты, используемые в маске, насыщают кожу витаминами и жирными кислотами, предотвращая её пересыхание и делая ногти более здоровыми.
Растопите масло ши или кокосовое масло на водяной бане. Добавьте мёд и эфирное масло, тщательно перемешайте. Нанесите смесь на кутикулу, слегка втирая. Оставьте маску на 15–20 минут, затем смойте тёплой водой.
При регулярном использовании этой маски кутикула становится мягкой и увлажнённой, а ногти — крепкими и ухоженными.
Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки.
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