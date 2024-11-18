Как сделать кутикулу мягкой, а ногти крепкими с помощью натуральной маски?

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Здоровая кутикула — это основа ухоженного маникюра и крепких ногтей. Регулярный уход помогает избежать сухости, трещин и воспалений, которые могут возникать из-за внешних факторов. Маска для кутикулы, сделанная в домашних условиях, подарит коже вокруг ногтей мягкость и питание, а также укрепит сами ногти.

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Полезные свойства маски для кутикулы

Увлажнение и смягчение кожи вокруг ногтей. Предотвращение образования заусенцев и трещин. Ускоряет рост ногтей и улучшает их структуру. Защищает от воздействия агрессивной среды, включая средства для уборки и холодный воздух.

Натуральные ингредиенты, используемые в маске, насыщают кожу витаминами и жирными кислотами, предотвращая её пересыхание и делая ногти более здоровыми.

Рецепт домашней маски для кутикулы

Для создания маски понадобятся

1 чайная ложка масла ши или кокосового масла

1/2 чайной ложки жидкого мёда

3 капли масла чайного дерева или лаванды

Приготовление и применение

Растопите масло ши или кокосовое масло на водяной бане. Добавьте мёд и эфирное масло, тщательно перемешайте. Нанесите смесь на кутикулу, слегка втирая. Оставьте маску на 15–20 минут, затем смойте тёплой водой.

При регулярном использовании этой маски кутикула становится мягкой и увлажнённой, а ногти — крепкими и ухоженными.

Уточнения

Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки.



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