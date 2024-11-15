Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк раскрыла слова бывшего мужа, из-за которых решила изменить свою жизнь
Батраков убеждён, что Дзюба является выдающимся футболистом для российского футбола
Поединок Тайсона с блогером на грани срыва
Ген болезни Альцгеймера нарушает работу иммунитета мозга
В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников
Александр Овечкин может попасть в пятерку лучших снайперов текущего сезона НХЛ
Голливуд в Москве. Пока только джазовый
Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России
Какую температуру выдерживает капуста и что делать при заморозках

Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр важен не только летом, но и в холодное время года, когда уход за ногтями и кожей может быть особенно актуальным. Однако важно выбирать опытного мастера, который будет правильно выполнять процедуру и не причинит вреда ногтям. Подолог Кристина Филимонова рассказала о главных признаках плохого педикюра, на которые стоит обратить внимание.

Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Во-первых, при выборе салона важно удостовериться в безопасности ванночек для ног. Если мастер предлагает горячую воду для распаривания, важно, чтобы поверхность емкости была защищена пленкой или одноразовым пакетом. Без этого нельзя соглашаться на процедуру, так как это может свидетельствовать о проблемах с дезинфекцией инструментов в салоне.

Во-вторых, особое внимание стоит уделить правильности обработки ногтей. После ванночки ногти должны полностью высохнуть, прежде чем их начнут подпиливать. Неправильное обращение с влажными ногтями может привести к их расслаиванию, что недопустимо. Также следует избегать грубых процедур, например, излишнего спиливания базы при снятии гель-лака. Для снятия покрытия оптимальным методом является аппаратное удаление, которое безопаснее, чем использование химических растворителей.

Наконец, если ногти выглядят нездоровыми — истончаются, приобретают желтоватый оттенок или повреждаются под покрытием — мастера должны отказать в услуге покрытия гелем. Если салон настаивает на применении гель-лака при таких проблемах, это явный повод уйти и больше не возвращаться.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Садоводство, цветоводство
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Экономика и бизнес
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России? Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Мария Погребняк раскрыла слова бывшего мужа, из-за которых решила изменить свою жизнь
Батраков убеждён, что Дзюба является выдающимся футболистом для российского футбола
Поединок Тайсона с блогером на грани срыва
Ген болезни Альцгеймера нарушает работу иммунитета мозга
В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников
Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре
Александр Овечкин может попасть в пятерку лучших снайперов текущего сезона НХЛ
Голливуд в Москве. Пока только джазовый
Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России
Какую температуру выдерживает капуста и что делать при заморозках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.