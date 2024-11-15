Какие ошибки могут нанести вред ногтям при педикюре

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Педикюр важен не только летом, но и в холодное время года, когда уход за ногтями и кожей может быть особенно актуальным. Однако важно выбирать опытного мастера, который будет правильно выполнять процедуру и не причинит вреда ногтям. Подолог Кристина Филимонова рассказала о главных признаках плохого педикюра, на которые стоит обратить внимание.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Во-первых, при выборе салона важно удостовериться в безопасности ванночек для ног. Если мастер предлагает горячую воду для распаривания, важно, чтобы поверхность емкости была защищена пленкой или одноразовым пакетом. Без этого нельзя соглашаться на процедуру, так как это может свидетельствовать о проблемах с дезинфекцией инструментов в салоне.

Во-вторых, особое внимание стоит уделить правильности обработки ногтей. После ванночки ногти должны полностью высохнуть, прежде чем их начнут подпиливать. Неправильное обращение с влажными ногтями может привести к их расслаиванию, что недопустимо. Также следует избегать грубых процедур, например, излишнего спиливания базы при снятии гель-лака. Для снятия покрытия оптимальным методом является аппаратное удаление, которое безопаснее, чем использование химических растворителей.

Наконец, если ногти выглядят нездоровыми — истончаются, приобретают желтоватый оттенок или повреждаются под покрытием — мастера должны отказать в услуге покрытия гелем. Если салон настаивает на применении гель-лака при таких проблемах, это явный повод уйти и больше не возвращаться.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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