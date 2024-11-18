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Облепиховая маска для лица, которая мгновенно освежит вашу кожу

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Облепиха — уникальное растение, известное своими целебными свойствами. Маски на основе этой ягоды помогают ухаживать за кожей лица, даря ей сияние и здоровье. В этом материале мы расскажем о полезных свойствах облепиховой маски и представим простой рецепт для домашнего использования.

Облепиховая маска для лица, которая мгновенно освежит вашу кожу
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Полезные свойства облепихи для кожи

Облепиха богата витаминами A, C и E, а также жирными кислотами, которые глубоко питают и увлажняют кожу. Она обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, что делает её отличным средством для борьбы с акне и воспалениями. Кроме того, облепиха помогает ускорить процессы регенерации кожи и замедляет её старение, улучшая эластичность и тонус.

Рецепт облепиховой маски для лица

Для приготовления маски понадобятся следующие ингредиенты

  • 1 столовая ложка облепихового масла.
  • 1 столовая ложка мёда.
  • 1 чайная ложка натурального йогурта.

Приготовление и применение

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 15–20 минут. После этого смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем. Маска прекрасно подходит для сухой и уставшей кожи.

Использование этой маски сделает вашу кожу свежей, увлажнённой и здоровой.

Уточнения

Облепи́ха — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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