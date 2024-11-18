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Добавьте дерзости в образ с гранж макияжем

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Макияж в стиле гранж — это яркое и выразительное направление, вдохновленное рок-культурой и уличной модой. Он сочетает в себе непринужденность, мрачные оттенки и немного "неаккуратности". Если вы хотите создать такой образ, важно придерживаться нескольких ключевых принципов и техник.

Добавьте дерзости в образ с гранж макияжем
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Безупречная кожа

Для макияжа в стиле гранж выберите легкое матовое покрытие, которое подчеркнет естественность кожи. Тональный крем должен быть плотным, но при этом не перегружать лицо, сохраняя его текстуру. Избегайте ярких румян, фокусируясь на создании ровной и гладкой кожи с сохранением ее натуральной текстуры.

Тёмные глаза

Глаза — это центральный элемент гранж-образа. Для этого выберите тёмные, насыщенные оттенки теней, такие как чёрный, серый, тёмно-фиолетовый. Растушуйте их по линии роста ресниц и по всему веку. Добавьте черную подводку и несколько слоев туши для создания выразительных ресниц.

Грубые брови

Брови в стиле гранж не должны быть идеально выщипанными. Лучше оставьте их немного естественными, не слишком тонкими. Подчеркните их карандашом или тенями, чтобы добавить небрежности.

Тёмные губы

Для завершения гранж-образа используйте помаду тёмных оттенков, например, бордовую, тёмно-красную или даже черную. Наносите помаду небрежно, слегка размазывая её для создания эффекта зацелованных губ

Макияж в стиле гранж — это смелый выбор, который позволяет создать загадочный и выразительный образ.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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