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Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?

Моя семья » Красота и стиль

Ягодные губы — один из самых популярных трендов в макияже, который придает образу свежесть и яркость. Этот эффект можно легко создать с помощью правильных средств и техники нанесения. В этом материале мы расскажем, как добиться идеального результата и как сохранить эффект на долгое время.

Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Выбор подходящей помады

Для создания ягодных губ лучше всего выбрать помаду с насыщенным цветом, которая будет стойкой и не расплывется. Оптимальными вариантами будут оттенки от тёмной малины до яркой вишни. Также подойдет жидкая матовая помада, которая фиксируется на губах и не требует коррекции в течение дня.

Техника нанесения

  1. Начните с увлажнения губ бальзамом, чтобы они выглядели мягкими и гладкими.
  2. Используйте карандаш для губ в тон помаде, чтобы подчеркнуть контуры и избежать расплывания цвета.
  3. Наносите помаду от центра губ к уголкам, чтобы равномерно распределить цвет.
  4. Аккуратно растушуйте помаду пальцем, чтобы переход был более плавным.
  5. Сверху нанесите прозрачный блеск, чтобы добавить сочности губам

Эффект ягодных губ — это отличный способ добавить яркости и свежести в макияж. Используя правильную помаду, контур и технику нанесения, вы сможете добиться безупречного результата, который будет радовать вас весь день.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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