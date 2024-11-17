Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Ли Карсли завершил карьеру в сборной Англии
Орфей-2024 в Чечне представил гостям региона лучших вокалистов
Как приготовить кабачковый хлеб: простой рецепт без рафинированного сахара
Китайцы даже не дают себе труда скрывать свою ненависть по отношению к русским... — писала газета Русское Слово 18 ноября 1908 года
Как распознать рак кожи: главные признаки и стадии заболевания
Удивительное растение для дома: араукария — домашняя ель с пользой для здоровья
Юрия Лозу возмутила современная переделка романа Мастер и Маргарита
Потеря слуха не даёт комарам размножаться: что это значит для борьбы с вирусами
Секреты удачного выбора ковра для любого помещения

Как безопасно красить волосы во время беременности?

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Беременность — время, когда многие женщины задумываются о безопасности различных процедур, включая окрашивание волос. Существует мнение, что краски для волос могут навредить будущему ребёнку. Но насколько это утверждение соответствует действительности?

Как безопасно красить волосы во время беременности?
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Основные опасения

Считается, что химические вещества в красках, особенно аммиак и перекись водорода, могут проникать через кожу и влиять на организм матери и плода. Однако исследования показывают, что количество этих веществ, которое может попасть в кровь при окрашивании волос, минимально и не оказывает значительного влияния на здоровье.

Когда лучше избегать окрашивания

Несмотря на минимальные риски, врачи рекомендуют воздержаться от окрашивания в первом триместре беременности. Это связано с тем, что в этот период формируются основные системы организма ребёнка, и лучше минимизировать любые потенциальные воздействия.

Безопасные альтернативы

  • Безаммиачные краски: они менее агрессивны и не содержат аммиака.
  • Натуральные красители: хна и басма — отличные решения для беременных.
  • Мелирование: такой способ минимизирует контакт краски с кожей головы.

Советы по безопасности

  1. Используйте краски в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Проводите процедуру реже, чем обычно.
  3. Предпочитайте профессиональные средства и обращайтесь к опытному мастеру.

Красить волосы во время беременности можно, если соблюдать меры предосторожности и выбирать более щадящие средства. Консультация с врачом поможет принять правильное решение и избежать ненужных волнений.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод
Авто
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Как распознать рак кожи: главные признаки и стадии заболевания
Удивительное растение для дома: араукария — домашняя ель с пользой для здоровья
Как безопасно красить волосы во время беременности?
Юрия Лозу возмутила современная переделка романа Мастер и Маргарита
Потеря слуха не даёт комарам размножаться: что это значит для борьбы с вирусами
Секреты удачного выбора ковра для любого помещения
Древние люди возглавляли пищевую цепь в течение двух миллионов лет
Сырный крем-суп: как превратить простые ингредиенты в гурманское блюдо
18 ноября: День рождения Деда Мороза, Антарктида и "мертвая петля"
Зачем при покупке машины на вторичке обязательно нужен тест-драйв
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.