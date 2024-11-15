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Топ-6 главных причин, почему появляется акне

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Что вызывает прыщи

Первопричиной появления угревой сыпи может быть как один, так и комбинация факторов.

Топ-6 главных причин, почему появляется акне
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Гормоны

Основной причиной акне является колебание гормонов, особенно гормона под названием андроген. Андроген наиболее активен в подростковом возрасте, с наступлением периода полового созревания. Повышение уровня андрогенов приводит к увеличению желез под порами нашей кожи, что в дальнейшем приводит к увеличению выработки кожного сала, что в конечном итоге приводит к появлению прыщей.

Генетика

Некоторые люди более склонны к появлению прыщей, чем другие, и причина этого в генетике. Люди с кожей, склонной к акне, подвержены избыточной выработке кожного сала и более быстрой регенерации клеток кожи, а также более подвержены воздействию бактерий. 

Загрязнение

В мегаполисах мы постоянно окружены загрязнением окружающей среды из-за индустриализации и увеличения количества заводов и автомобилей. Грязь и пыль попадают на лицо, что делает нашу кожу более восприимчивой к прыщам.

Косметика

Исследователи пришли к выводу, что связь между прыщами и макияжем на самом деле зависит от человека, использующего средства для макияжа. Чрезмерное использование тонального крема, пудры, консилеров и других средств для макияжа блокирует поры, создавая почву для появления прыщей. 

Стресс

Стресс не является главным виновником высыпаний угревой сыпи, скорее фактором, ухудшающим уже имеющееся состояние акне. Когда уровень стресса находится на пике, организм выделяет мужской гормон андроген и тестостерон, что приводит к увеличению выработки кожного сала, что в конечном итоге приводит к появлению прыщей.

Диета

Пища, которую мы едим, является приоритетом для достижения и поддержания здоровой, чистой кожи. Когда мы едим сахар, нездоровую пищу, обработанную пищу, мы пропускаем в наш организм много токсичных отходов. Они, в свою очередь, замедляют ваш метаболизм и перегружают нашу систему детоксикации. 

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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