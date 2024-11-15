Чёрные точки покинут ваше лицо, если ухаживать за кожей по этим правилам

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Давайте рассмотрим, как предотвратить появление черных точек с помощью правил ухода, приведенных ниже:

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Не умывайте лицо агрессивным очищающим средством. Это заставит вашу кожу выделять больше жира, что в конечном итоге приведет к появлению черных точек. Возьмите за правило умываться не реже двух раз в день мягкими или натуральными продуктами. Стирайте наволочку для подушки еженедельно. Это место, откуда вы получаете больше всего масла и грязи. Используйте натуральные вяжущие средства, такие как гамамелис или яблочный уксус. Они не только удалят загрязнения, но и увлажнят лицо. Еженедельно старайтесь баловать себя процессом распаривания лица. Это одновременно откроет и очистит поры. Используйте метод очищения маслом, чтобы сделать кожу красивее. Это верный способ получить более привлекательную кожу. Используйте отшелушивающие и глиняные маски не реже одного раза в неделю.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.





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